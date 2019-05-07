Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электричестве

Министр энергетики Ирака Луай аль-Хатиб во вторник заявил, что страна не готова сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана в ответ на требования США о снижении зависимости Багдада от иранской энергетики, передает агентство ИРНА.
"Ирак ответил США, что нам по-прежнему необходим импорт газа из Ирана, так как мы импортируем около 1200 МВт электричества, а также газ для наших электростанций, которые дают нам 2800 МВт энергии", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Ирак, согласно прогнозам Минэнерго, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа из Ирана в ближайшие два-три года.
США в 2018 году вышли из сделки ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции в отношении Ирана. В рамках санкционных мер США рассчитывают на сокращение доходов иранских властей от экспорта энергетики.
Ряду стран, находящихся в сильной зависимости от иранской энергетики, среди которых в том числе и Ирак, США дали время на то, чтобы адаптировать экономику для дальнейшего отказа от импорта из Ирана.
Норвегия закрывает посольство в Азербайджане 16 мая
Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане
Баку и Тбилиси обсудили совместные меры по борьбе с угрозой погранбезопасности
Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P
Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана
Генплан Баку в новой редакции будет готов к 2021 году – глава САА
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Реставраторы в Дрездене покажут известную картину Вермеера в первозданном виде
В Тегеране назвали заявления об отправке авианосца США в Персидский залив психологической войной
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР