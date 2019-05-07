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ТЭК 07.05.2019 12:06

Глава Минэнерго Ирака заявил о потребности страны в иранском газе и электричестве

Министр энергетики Ирака Луай аль-Хатиб во вторник заявил, что страна не готова сократить импорт газа и электроэнергии из Ирана в ответ на требования США о снижении зависимости Багдада от иранской энергетики, передает агентство ИРНА.

"Ирак ответил США, что нам по-прежнему необходим импорт газа из Ирана, так как мы импортируем около 1200 МВт электричества, а также газ для наших электростанций, которые дают нам 2800 МВт энергии", - сказал он.

Министр подчеркнул, что Ирак, согласно прогнозам Минэнерго, будет нуждаться в импорте электроэнергии и газа из Ирана в ближайшие два-три года.

США в 2018 году вышли из сделки ядерной сделки с Тегераном и восстановили санкции в отношении Ирана. В рамках санкционных мер США рассчитывают на сокращение доходов иранских властей от экспорта энергетики.

Ряду стран, находящихся в сильной зависимости от иранской энергетики, среди которых в том числе и Ирак, США дали время на то, чтобы адаптировать экономику для дальнейшего отказа от импорта из Ирана.

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Тэги: ИРАК, ИРАН, ЭНЕРГЕТИКА, ПОТРЕБНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]