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Здравоохранение 07.05.2019 12:17

Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в рамках посещения Гобустанского района принял участие в церемонии открытия Центральной районной больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал И.Алиева о проделанной в больнице работе. В частности, он отметил, что медучреждение на 90 коек расположено на территории площадью в 2,6 га и включает корпусы терапии, срочной медицинской помощи и Отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Гобустанского района. Больница оснащена медицинским оборудованием японского, корейского, итальянского и турецкого производства.

Глава Минздрава сообщил, что в учреждении работают 26 врачей и 51 медсестер.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, БОЛЬНИЦА, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]