Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в рамках посещения Гобустанского района принял участие в церемонии открытия Центральной районной больницы.

Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал И.Алиева о проделанной в больнице работе. В частности, он отметил, что медучреждение на 90 коек расположено на территории площадью в 2,6 га и включает корпусы терапии, срочной медицинской помощи и Отделение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Гобустанского района. Больница оснащена медицинским оборудованием японского, корейского, итальянского и турецкого производства.

Глава Минздрава сообщил, что в учреждении работают 26 врачей и 51 медсестер.

Ф.Исазаде