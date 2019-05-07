В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз»

6 мая 2019 года Азербайджанском государственном Театре юного зрителя прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз», организованный Творческим объединением «Салют талантов» (город Санкт-Петербург).
В фестивале приняли участие более 150 юных талантов из Азербайджана, России и Казахстана. Они выступали в конкурсных номинациях «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Фольклорное творчество», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество» и приняли участие в мастер-классе вице-президента Ассоциации танцев Азербайджана Ульвии Гасановой «Особенности азербайджанского народного танца».
Завершился фестиваль-конкурс гала-концертом и награждением победителей.
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