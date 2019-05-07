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07.05.2019 12:39

В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз»

6 мая 2019 года Азербайджанском государственном Театре юного зрителя прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз», организованный Творческим объединением «Салют талантов» (город Санкт-Петербург).

В фестивале приняли участие более 150 юных талантов из Азербайджана, России и Казахстана. Они выступали в конкурсных номинациях «Инструментальное творчество», «Вокальное творчество», «Фольклорное творчество», «Театральное творчество», «Хореографическое творчество» и приняли участие в мастер-классе вице-президента Ассоциации танцев Азербайджана Ульвии Гасановой «Особенности азербайджанского народного танца».

Завершился фестиваль-конкурс гала-концертом и награждением победителей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]