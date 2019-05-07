Литва ожидает решения апелляционного суда по спору с Газпромом о переплате за газ к середине года

Министерство энергетики Литвы прогнозирует, что Апелляционный суд Швеции к середине 2019 года примет решение по спору между Литвой и "Газпромом" о возврате переплаты за российский газ в размере около 1,5 млрд евро.
Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Минэнерго Литвы, Апелляционный суд Швеции начал рассмотрение ходатайства Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по этому спору. Первое слушание состоялось в начале мая, рассмотрение дела продолжится 7-8 мая.
Если решение Стокгольмского арбитража будет полностью или частично аннулировано, это откроет для Литвы возможности для дальнейшей защиты интересов потребителей. По мнению литовской стороны, потребителям был причинен ущерб из-за приобретения чрезвычайно дорогого газа у "Газпрома", который сейчас оценивается примерно в 1,5 млрд евро.
Активная подготовка к судебному разбирательству и подача процессуальных документов в суд длилась более двух лет.
Некоторые юристы ранее скептически относились к возможностям Литвы добиться отмены решения Стокгольмского арбитража. По их мнению, Литва надеется таким образом положить конец спору с "Газпромом" путем заключения мирового соглашения.
В июне 2016 года Стокгольмский арбитраж, который занимался расследованием четыре года длившегося спора между правительством Литвы и "Газпромом" о переплате за газ, заявил, что не видит в этом деле вины российского концерна, но признал, что "Газпром", поставляя газ в Литву и обладая акциями местного оператора газораспределительной сети Lietuvos dujos (это предприятие было реорганизовано и сейчас входит в состав компании Energijos skirstymo operatorius - ИФ), столкнулся с конфликтом интересов.
По решению арбитража Литва не получила от "Газпрома" компенсации. На тот момент литовская сторона оценивала сумму переплаты в 1,4 млрд евро. Согласно данным министерства энергетики, арбитражный суд не назвал сумму причиненного Литве ущерба из-за сложного процесса доказательств и обилия данных, для исчисления которых эксперты использовали сложные экономические модели, оценивающие справедливый уровень цен на газ в Литве и динамику цен на альтернативные энергоресурсы.
Литва подала ходатайство об отмене решения Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд Швеции в сентябре 2016 года.
Норвегия закрывает посольство в Азербайджане 16 мая
Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане
Баку и Тбилиси обсудили совместные меры по борьбе с угрозой погранбезопасности
Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P
Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана
Генплан Баку в новой редакции будет готов к 2021 году – глава САА
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Реставраторы в Дрездене покажут известную картину Вермеера в первозданном виде
В Тегеране назвали заявления об отправке авианосца США в Персидский залив психологической войной
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР