Литва ожидает решения апелляционного суда по спору с Газпромом о переплате за газ к середине года

Министерство энергетики Литвы прогнозирует, что Апелляционный суд Швеции к середине 2019 года примет решение по спору между Литвой и "Газпромом" о возврате переплаты за российский газ в размере около 1,5 млрд евро.

Как сообщает агентство BNS со ссылкой на Минэнерго Литвы, Апелляционный суд Швеции начал рассмотрение ходатайства Литвы об отмене решения Стокгольмского арбитража по этому спору. Первое слушание состоялось в начале мая, рассмотрение дела продолжится 7-8 мая.

Если решение Стокгольмского арбитража будет полностью или частично аннулировано, это откроет для Литвы возможности для дальнейшей защиты интересов потребителей. По мнению литовской стороны, потребителям был причинен ущерб из-за приобретения чрезвычайно дорогого газа у "Газпрома", который сейчас оценивается примерно в 1,5 млрд евро.

Активная подготовка к судебному разбирательству и подача процессуальных документов в суд длилась более двух лет.

Некоторые юристы ранее скептически относились к возможностям Литвы добиться отмены решения Стокгольмского арбитража. По их мнению, Литва надеется таким образом положить конец спору с "Газпромом" путем заключения мирового соглашения.

В июне 2016 года Стокгольмский арбитраж, который занимался расследованием четыре года длившегося спора между правительством Литвы и "Газпромом" о переплате за газ, заявил, что не видит в этом деле вины российского концерна, но признал, что "Газпром", поставляя газ в Литву и обладая акциями местного оператора газораспределительной сети Lietuvos dujos (это предприятие было реорганизовано и сейчас входит в состав компании Energijos skirstymo operatorius - ИФ), столкнулся с конфликтом интересов.

По решению арбитража Литва не получила от "Газпрома" компенсации. На тот момент литовская сторона оценивала сумму переплаты в 1,4 млрд евро. Согласно данным министерства энергетики, арбитражный суд не назвал сумму причиненного Литве ущерба из-за сложного процесса доказательств и обилия данных, для исчисления которых эксперты использовали сложные экономические модели, оценивающие справедливый уровень цен на газ в Литве и динамику цен на альтернативные энергоресурсы.

Литва подала ходатайство об отмене решения Стокгольмского арбитража в Апелляционный суд Швеции в сентябре 2016 года.