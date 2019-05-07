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07.05.2019 12:52

Президент Алиев открыл ряд социальных и производственных объектов в Гобустанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в рамках посещения Гобустанского района принял участие в открытии автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, сообщает сайт главы государства.

Было отмечено, что двухполосная дорога, протяженностью 14,5 км, соединяет шесть населенных пунктов, где проживают 5 тыс. человек. На строительство дороги из госбюджета было выделено 6,4 млн манатов.

И.Алиев также принял участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча». На предприятии будут работать 150 ткачих и 14 административных работников. На строительство филиала было выделено 2 млн манатов бюджетных средств.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОБУСТАН, ОБЪЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]