Президент Алиев открыл ряд социальных и производственных объектов в Гобустанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в рамках посещения Гобустанского района принял участие в открытии автомобильной дороги Гобустан-Поладлы, сообщает сайт главы государства.

Было отмечено, что двухполосная дорога, протяженностью 14,5 км, соединяет шесть населенных пунктов, где проживают 5 тыс. человек. На строительство дороги из госбюджета было выделено 6,4 млн манатов.

И.Алиев также принял участие в открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча». На предприятии будут работать 150 ткачих и 14 административных работников. На строительство филиала было выделено 2 млн манатов бюджетных средств.

Б.Рустамбеков