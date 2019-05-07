Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»

6 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) студент Московского государственного института культуры Фарид Казаков вместе со своими воспитанницами представили хореографическую композицию «Создай себя сам». Фарид является обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды» в номинации «Хореография», состоявшегося недавно в Москве.
Фарид Казаков широко известен в Азербайджане. Он является представителем российских соотечественников, окончил Бакинскую академию хореографии. Многие годы является активным участником культурных мероприятий в РИКЦ.
В настоящее время он является студентом Московского государственного института культуры в рамках квоты государственных стипендий Российской Федерации.
Несмотря на свой юный возраст, он уже продолжительное время является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance».
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, комментируя несомненные творческие успехи молодого азербайджанского танцора, отметил: «Ещё лет пять тому назад, Фарид мне заявил, что придет время, и он будет первым на азербайджанской сцене. И что он очень хочет станцевать на сцене Большого театра в Москве. Мне кажется, он достигнет своей цели».
Поздравляем Фарида и желаем дальнейших творческих успехов!
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