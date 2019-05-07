Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9063 RUR   0.0261 GBR   2.2309 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.25 0.31 Brent 71.24 0.39

Погода в Баку

  ночь день

07.05.2019 13:00

Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»

6 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) студент Московского государственного института культуры Фарид Казаков вместе со своими воспитанницами представили хореографическую композицию «Создай себя сам». Фарид является обладателем гран-при Международного конкурса-фестиваля «Кремлёвские звёзды» в номинации «Хореография», состоявшегося недавно в Москве.

Фарид Казаков широко известен в Азербайджане. Он является представителем российских соотечественников, окончил Бакинскую академию хореографии. Многие годы является активным участником культурных мероприятий в РИКЦ.

В настоящее время он является студентом Московского государственного института культуры в рамках квоты государственных стипендий Российской Федерации.

Несмотря на свой юный возраст, он уже продолжительное время является главным тренером Международной академии гимнастики, акробатики и танца «SanSara» (Москва) и преподавателем Бакинской школы гимнастики и танца «Zabradance».

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, комментируя несомненные творческие успехи молодого азербайджанского танцора, отметил: «Ещё лет пять тому назад, Фарид мне заявил, что придет время, и он будет первым на азербайджанской сцене. И что он очень хочет станцевать на сцене Большого театра в Москве. Мне кажется, он достигнет своей цели».

Поздравляем Фарида и желаем дальнейших творческих успехов!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]