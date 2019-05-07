Жители Баку незначительно сократили в I квартале вклады в банках - ЦБ

Портфель банков в Азербайджане по вкладам населения, привлеченным от жителей Баку, на 1 апреля 2019 года составляет 7 млрд 694 млн 108 тыс. манатов, что на 0,2% меньше показателя на начало 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

На 1 апреля 2019 года, по данным ЦБА, 92,3% всех банковских вкладов населения приходится на вклады жителей Баку.

В Баку вклады от населения в отчетный период принимались по ставке в среднем 3,6% годовых, по республике этот показатель составил 3,8%.

В целом, жители столицы предпочитают вклады в иностранной валюте. На них приходится 4 млрд 896 млн 9 тыс. манатов (63,6% всех вкладов по Баку), на вклады в национальной валюте - 2 млрд 798 млн 99 тыс. манатов (36,4%). В столице вклады от населения в инвалюте принимались банками в среднем по ставке в 1,7% годовых, в национальной валюте – 7% годовых.

По состоянию на 1 апреля 2019 года банки привлекли в регионах Азербайджана от населения вкладов на 644 млн 991 тыс. манатов, что на 3,4% меньше показателя на начало 2019 года.

В регионах наиболее активно хранит деньги в банках население Абшеронского экономического района. На 1 апреля 2019 года вклады населения в банках в Абшеронском экономическом районе составляют 201,266 млн манатов при ставке в среднем 6,4% годовых.

У жителей Гянджа-Газахского экономического района банки привлекли вклады на сумму 131 млн 731 тыс. манатов (в среднем по ставке в 6,1% годовых), Аранского экономического района – 110 млн 294 тыс. манатов (ставка – 4,8% годовых).

Остальные вклады пришлись на жителей прочих экономических районов республики.

А.Мамедов