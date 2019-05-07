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Дальнее зарубежье 07.05.2019 13:17

Встреча главы МИД ФРГ и госсекретаря США отменена - пресс-служба МИД ФРГ

Запланированная на вторник встреча главы МИД Германии Хайко Мааса и госсекретаря США Майка Помпео отменена, сообщила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"Встреча главы МИД Мааса и госсекретаря Помпео не состоится", - указано в пресс-релизе министерства.

Причины отмены мероприятия не сообщаются.

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Тэги: ЭКСПРЕСС, США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ФРГ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]