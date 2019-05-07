Встреча главы МИД ФРГ и госсекретаря США отменена - пресс-служба МИД ФРГ

Запланированная на вторник встреча главы МИД Германии Хайко Мааса и госсекретаря США Майка Помпео отменена, сообщила пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

"Встреча главы МИД Мааса и госсекретаря Помпео не состоится", - указано в пресс-релизе министерства.

Причины отмены мероприятия не сообщаются.