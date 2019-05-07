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Дальнее зарубежье 07.05.2019 14:05

Поездка Помпео в Берлин отменена из-за "неотложных дел" - посольство США в Берлине

Поездка госсекретаря США Майка Помпео в Берлин отменена из-за напряженного графика, сообщили "Интерфаксу" в посольстве США в Берлине.

Представитель пресс-службы посольства процитировал ответ пресс-секретаря госдепартамента США на вопрос, почему М.Помпео отменил поездку в Берлин.

"К сожалению, нам пришлось перенести встречи в Берлине из-за неотложных дел. Мы надеемся назначить новые даты для этой важной серии встреч. Госсекретарь будет рад в скором времени посетить Берлин", - процитировал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что в Берлине у М.Помпео были запланированы встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, ВСТРЕЧА, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]