Нового министра по туризму назначили в Греции

В Греции в должность вступил новый министр туризма - Афанасиос Теохаропулос, который сменил на этом посту Елену Кундуру, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минтуризма страны.

"Афанасиос Теохаропулос вступил в должность министра туризма Греции. На торжественной церемонии в министерстве он отметил важную роль сектора туризма для национальной экономики и его вкладе в развитие страны", - говорится в сообщении.

По словам нового министра, туризм играет роль катализатора и неразрывно связан с производственным процессом. Кроме того, отрасль является национальным делом и основана на гармоничном сотрудничестве всех вовлеченных сторон.

Прежний министр Елена Кундура подала в отставку в связи с намерением участвовать в выборах в Европарламент. На церемонии передачи дел она отметила, что в последние четыре года туризм в Греции развивался очень хорошо: вырос и иностранный турпоток, и в целом доходы отрасли.

Греция в 2018 году приняла 33 млн иностранных туристов, это рекордный показатель за все годы.