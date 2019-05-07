Нового министра по туризму назначили в Греции

В Греции в должность вступил новый министр туризма - Афанасиос Теохаропулос, который сменил на этом посту Елену Кундуру, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минтуризма страны.
"Афанасиос Теохаропулос вступил в должность министра туризма Греции. На торжественной церемонии в министерстве он отметил важную роль сектора туризма для национальной экономики и его вкладе в развитие страны", - говорится в сообщении.
По словам нового министра, туризм играет роль катализатора и неразрывно связан с производственным процессом. Кроме того, отрасль является национальным делом и основана на гармоничном сотрудничестве всех вовлеченных сторон.
Прежний министр Елена Кундура подала в отставку в связи с намерением участвовать в выборах в Европарламент. На церемонии передачи дел она отметила, что в последние четыре года туризм в Греции развивался очень хорошо: вырос и иностранный турпоток, и в целом доходы отрасли.
Греция в 2018 году приняла 33 млн иностранных туристов, это рекордный показатель за все годы.
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