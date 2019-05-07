Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9063 RUR   0.0261 GBR   2.2309 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.25 0.31 Brent 71.24 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2019 14:21

Нового министра по туризму назначили в Греции

В Греции в должность вступил новый министр туризма - Афанасиос Теохаропулос, который сменил на этом посту Елену Кундуру, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минтуризма страны.

"Афанасиос Теохаропулос вступил в должность министра туризма Греции. На торжественной церемонии в министерстве он отметил важную роль сектора туризма для национальной экономики и его вкладе в развитие страны", - говорится в сообщении.

По словам нового министра, туризм играет роль катализатора и неразрывно связан с производственным процессом. Кроме того, отрасль является национальным делом и основана на гармоничном сотрудничестве всех вовлеченных сторон.

Прежний министр Елена Кундура подала в отставку в связи с намерением участвовать в выборах в Европарламент. На церемонии передачи дел она отметила, что в последние четыре года туризм в Греции развивался очень хорошо: вырос и иностранный турпоток, и в целом доходы отрасли.

Греция в 2018 году приняла 33 млн иностранных туристов, это рекордный показатель за все годы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРЕЦИЯ, ТУРИЗМ, МИНИСТР, НАЗНАЧЕНИЕ


Похожие новости


Туристический сбор начнут взимать с постояльцев отелей Греции с 1 января

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]