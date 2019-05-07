Новак: ситуация с поставкой некондиционной нефти не повлияла на объемы добычи и экспорта из РФ

Ситуация с поставкой некондиционной нефти с систему нефтетрубопроводов "Дружба" не отразилась на объемах добычи и экспорта российскими нефтекомпаниями, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"В целом, хотелось бы отметить что на объемы добычи и на экспорт из Российской Федерации эта ситуация не повлияла, поскольку были перенаправлены потоки, и компании продолжают работать в штатном режиме", - сказал он.