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ТЭК 07.05.2019 13:52

Новак: ситуация с поставкой некондиционной нефти не повлияла на объемы добычи и экспорта из РФ

Ситуация с поставкой некондиционной нефти с систему нефтетрубопроводов "Дружба" не отразилась на объемах добычи и экспорта российскими нефтекомпаниями, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"В целом, хотелось бы отметить что на объемы добычи и на экспорт из Российской Федерации эта ситуация не повлияла, поскольку были перенаправлены потоки, и компании продолжают работать в штатном режиме", - сказал он.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЕКОМПАНИИ, ДОБЫЧА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]