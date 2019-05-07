Лидеры ЕС 9 мая обсудят приоритеты Евросоюза на ближайшие пять лет

Декларацию и проект стратегической повестки обсудят на неформальном саммите ЕС в составе 27 государств (без Великобритании) 9 мая в румынском Сибиу.
"Декларация Сибиу, которую, как ожидается, в четверг примут главы государств и правительств, будет официальной торжественной декларацией по итогам саммита", - сообщил во вторник журналистам высокопоставленный европейский чиновник в Брюсселе.
"Ее цель - отметить единство и доверие и подтвердить решимость быть готовыми вместе ответить на все будущие вызовы, чтобы действовать во все более сложном мире", - сказал собеседник СМИ на условиях анонимности.
По его словам, настоящей задачей будет само утверждение такой декларации за две недели перед европейскими выборами. Принимать ее предстоит лидерам, представляющим разные политические течения и точки зрения на Европу. Поэтому ожидаемое достижение согласия по такой декларации он считает "сильным сигналом решимости продолжать работать вместе".
Состоится также презентация предложений председателя Европейского совета Дональда Туска по стратегической повестке ЕС на 2019-2024 годы. Первоначальный план он разослал в понедельник главам государств и правительств стран Евросоюза вместе с письмом-приглашением на саммит.
"У них будут главные направления этой стратегической повестки. Их не будут утверждать. Они послужат основой для дискуссии между руководителями. По итогам этой дискуссии председатель Туск подготовит проект стратегической повестки, которая будет принята на заседании Европейского совета в июне", - объяснил функционер ЕС.
Он добавил, что цель этой повестки - определить главные приоритеты для ЕС на период следующего конституционного цикла 2019-2024 годов.
Документ призван дать направления для работы институтов ЕС будущего состава - Европейской комиссии, Европейского парламента и Совета ЕС, когда начнется их новый мандат.
Чиновник отметил, что предложения Д.Туска содержат 4 основных раздела. В первый раздел включены защита граждан и свобод, правового государства, внешних границ, борьба против терроризма, организованной преступности, гибридных угроз, нелегальной иммиграции, дезинформации.
Второй раздел предусматривает развитие экономической базы ЕС, будущую "европейскую модель", единый рынок, промышленную политику, налогообложение, конкуренцию, образование и искусственный интеллект.
Третий раздел включает создание "более зеленого, равноправного и инклюзивного будущего с помощью энергетического перехода (на более эффективные и экологичные технологии - ИФ), энергетической безопасности, климатического нейтралитета, защиты потребителей, совершенствования здравоохранения".
Наконец, планируется работа по продвижению интересов Евросоюза и его ценностей в мире, а также инвестиции в оборону, защита многостороннего мирового порядка, основанного на справедливых правилах.
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