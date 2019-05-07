Антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможном нецелевом использовании бюджетных средств спикером Рады Парубием

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступлений, предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.210 Уголовного кодекса Украины", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАБУ во вторник, говоря об уголовном производстве относительно возможного нецелевого использования бюджетных средств А.Парубием.

Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебного расследования сведения о возможном нецелевом использовании бюджетных средств и злоупотреблении властью или служебным положением председателем Верховной Рады А.Парубием.

Согласно информации Единого реестра судебных решений (ЕРДР), такое определение Соломенский суд вынес 2 апреля и дал НАБУ 24 часа на его исполнение с момента получения копии определения.

Жалоба в суд касалась того, что НАБУ не внесло в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.