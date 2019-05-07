Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал привлечь к персональной ответственности лиц, виновных в инциденте с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба".
"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно", - сказал Д.Медведев на заседании правительства РФ во вторник.
С докладом о ситуации вокруг инцидента с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" на заседании правительства выступил глава Минэнерго Александр Новак.
Д.Медведев подчеркнул, что персональные выводы должны быть сделаны в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает. "Но и, конечно, материалы эти должны послужить основанием для привлечения. Там есть этот эпизод, очевидный абсолютно, для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия", - сказал премьер.
Он попросил передать материалы в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы "персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент".
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