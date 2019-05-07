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ТЭК 07.05.2019 15:12

Медведев требует привлечь к ответственности виновных в инциденте с "грязной" нефтью

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал привлечь к персональной ответственности лиц, виновных в инциденте с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба".

"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система. Надо отладить все так, чтобы с точки зрения технологического контроля все было безукоризненно", - сказал Д.Медведев на заседании правительства РФ во вторник.

С докладом о ситуации вокруг инцидента с попаданием "грязной" нефти в трубопровод "Дружба" на заседании правительства выступил глава Минэнерго Александр Новак.

Д.Медведев подчеркнул, что персональные выводы должны быть сделаны в отношении тех, кто за соответствующую работу отвечал и отвечает. "Но и, конечно, материалы эти должны послужить основанием для привлечения. Там есть этот эпизод, очевидный абсолютно, для привлечения к ответственности тех, кто совершил эти действия", - сказал премьер.

Он попросил передать материалы в правоохранительные органы для того, чтобы были сделаны выводы "персонального порядка по ответственным лицам за сам инцидент".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ИНЦИДЕНТ, МЕДВЕДЕВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]