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Регион 07.05.2019 15:34

Главы МИД РФ и Ирана обсудят Сирию и ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров 8 мая в Москве обсудит с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом вопросы сирийского урегулирования и иранской ядерной сделки, сообщает департамент информации и печати МИД РФ.

"В ходе переговоров планируется обсуждение текущего состояния многоплановых связей между Россией и Исламской республикой Иран и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению. Намечена "сверка часов" по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу и другие", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Ирана М.Зариф будет находиться в Москве 8 мая с рабочим визитом. В МИД РФ отмечают, что запланированная встреча с С.Лавровым "станет продолжением регулярного диалога глав внешнеполитических ведомств двух стран".

В комментарии отмечается, что Россия поддерживает взвешенную линию Тегерана, который остается ответственным участником СВПД.

"Россия не признает незаконные санкции, вводимые США в одностороннем порядке против Ирана и тех, кто с ним ведет дела. Подобный метод недобросовестной конкуренции на мировых рынках, в том числе энергетическом, проводится американцами невзирая на то, что МАГАТЭ регулярно подтверждает исключительно мирный характер иранской ядерной программы", - говорится в комментарии.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]