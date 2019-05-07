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ТЭК 07.05.2019 14:06

Возбуждено уголовное дело по факту загрязнения нефти в "Дружбе", 4 человека находятся в СИЗО - Новак

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - доложил А.Новак премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ РФ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - отметил глава Минэнерго.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, КАЧЕСТВО, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]