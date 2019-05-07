Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил глава Минэнерго Александр Новак на заседании правительства во вторник.

"По итогам проверки найден источник загрязнения - это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", - доложил А.Новак премьер-министру Дмитрию Медведеву.

"Материалы проверки в настоящее время переданы в Генеральную прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий и следственных действий ФСБ РФ и Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2 УК РФ. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - отметил глава Минэнерго.