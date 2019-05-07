Глава ФРБ Филадельфии ожидает одного подъема ставки в 2019г и еще одного в 2020г

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер по-прежнему полагает, что американский центробанк может повысить ставку не более одного раза в 2019 году и еще раз - в 2020 году.
В ходе своего выступления он отметил, что считает недавнее снижение инфляции временным явлением, и что в среднесрочной перспективе показатель будет находиться чуть выше таргетируемого уровня в 2%.
Аналогичное мнение было высказано в коммюнике по итогам последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Вместе с тем руководство Федрезерва в целом не ожидает повышений ставки в текущем году.
Также П.Харкер дал позитивную оценку экономике Соединенных Штатов, назвав лучшие, чем ожидалось, данные о росте ВВП в первом квартале "приятным сюрпризом". По предварительным данным, американская экономика в январе-марте выросла на 3,2% в пересчете на годовые темпы вместо ожидавшегося роста на 2,3%.
Согласно прогнозу главы ФРБ Филадельфии, в текущем году в целом экономика США вырастет чуть больше, чем на 2%.
П.Харкер не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году.
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