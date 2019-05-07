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Дальнее зарубежье 07.05.2019 15:47

Санкции США против Ирана, Венесуэлы и Кубы - это нарушение прав человека, считают в ООН

Санкции, введенные США против Ирана, Венесуэлы и Кубы, представляют собой нарушение прав человека, считает специальный докладчик ООН Идрис Джазаири, занимающийся вопросами негативного воздействия.

"Экстерриториальное применение односторонних санкций явно противоречит нормам международного права", - приводит слова И.Джазаири иранское агентство "ИРНА".

По его словам, данные меры могут нанести ущерб не только народам этих стран, но и всем, кто с ними торгует.

"Экономические санкции, направленные на смену режима, могут привести к нарушению основных прав и, возможно, к голоду, что идет вразрез с общепринятой практикой международных отношений", - пояснил он.

И.Джазаири призвал международное сообщество к переговорам с Ираном, Венесуэлой и Кубой, для поиска решений кризисных ситуаций, чтобы "произвольное использование экономических рычагов давления не стало новой нормой, угрожающей международному миру и безопасности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, США, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]