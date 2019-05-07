РЖД Логистика и турецкая Pasifik Eurasia Logistics создадут СП для развития перевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Российское АО «РЖД Логистика» и турецкий логистический оператор «Pasifik Eurasia Logistics» («дочка» строительного холдинга «Pasifik») договорились о создании совместного предприятия для развития логистических маршрутов доставки грузов по железной дороге Баку–Тбилиси–Карс (БТК), говорится в сообщении «РЖД Логистика».
Соответствующий меморандум был подписан в рамках встречи гендиректора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова с главами железнодорожных компаний Турции и Азербайджана в Анкаре в понедельник и была посвящена развитию регулярных железнодорожных перевозок по маршруту БТК.
Документ подписали первый заместитель гендиректора «РЖД Логистики» Эдуард Алырзаев и генеральный директор «Pacific Eurasia Logistics» Фатих Нусрет Дур.
«Создание СП нацелено на дальнейшее развитие транспортно-логистической деятельности и торговли между Россией и Турцией. Основной задачей предприятия станет привлечение грузовой базы в России и Турции для перевозок по коридору Баку – Тбилиси – Карс, а также оказание клиентам широкого спектра логистических услуг», - отмечается в сооьщении.
АО «РЖД Логистика» создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга «РЖД». Компания предоставляет сервис перевозки, хранения и экспедирования груза по всему миру, занимается организацией цепей поставок, комплексным логистическим обслуживанием промышленных предприятий, а также перевозками мелких партий груза.
В 2018 году компания обработала 63,2 млн тонн грузов. «РЖД Логистика» представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.
Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Однако перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.
Н.Аббасова
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