Еврокомиссар Хан обещал Зеленскому поддержку ЕС для продолжения реформ на Украине

Украина не должна замедлять ход реформ в предвыборный период, заявил комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан на встрече в Киеве с будущим президентом страны Владимиром Зеленским.

"Я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Й.Хан предложил В.Зеленскому "полную поддержку Европейским Союзом всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины".

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственно", - добавил Й.Хан.

При этом еврокомиссар убежден, что выборы не должны замедлять ход реформ на Украине.

"Это означает, что в текущем переходном периоде и перед парламентскими выборами срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Время не должно быть потрачено впустую!", - подытожил Й.Хан.