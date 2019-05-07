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Дальнее зарубежье 07.05.2019 16:17

Еврокомиссар Хан обещал Зеленскому поддержку ЕС для продолжения реформ на Украине

Украина не должна замедлять ход реформ в предвыборный период, заявил комиссар по вопросам Европейской политики соседства Йоханнес Хан на встрече в Киеве с будущим президентом страны Владимиром Зеленским.

"Я поздравил Владимира Зеленского лично в Киеве с его впечатляющей победой, которая дает ему очень сильный мандат для борьбы с коррупцией и "деолигархизацией", - написал Й.Хан на своей странице в Твиттере во вторник.

Й.Хан предложил В.Зеленскому "полную поддержку Европейским Союзом всех реформ, которые принесут пользу гражданам Украины".

"Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и все украинские власти - президент, правительство и Верховная Рада - должны теперь действовать наиболее ответственно", - добавил Й.Хан.

При этом еврокомиссар убежден, что выборы не должны замедлять ход реформ на Украине.

"Это означает, что в текущем переходном периоде и перед парламентскими выборами срочные реформы не останавливаются, а ускоряются для обеспечения финансовой и экономической стабильности (включая гарантию международной финансовой поддержки и энергоснабжения). Время не должно быть потрачено впустую!", - подытожил Й.Хан.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ЕС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]