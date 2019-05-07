В Сеуле подозревают Пхеньян в запуске баллистических ракет

Южнокорейские эксперты не исключают, что в ракетных пусках, осуществленных в субботу северокорейскими военными, были задействованы баллистические ракеты, что является нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

На основе изучения фотографий, опубликованных северокорейским информагентством ЦТАК, ряд экспертов высказал мнение, что речь может идти о баллистических ракетах малой дальности класса "земля-земля", известных как северокорейский вариант российских ракет "Искандер", сообщило во вторник южнокорейское информагентство "Ренхап".

Если это предположение подтвердится, то это может стать предметом споров и дискуссий, поскольку резолюции СБ ООН запрещают Северной Корее проводить испытания баллистических ракет любых типов, отмечает агентство.

В минувшую субботу КНДР произвела серию ракетных пусков в направлении Японского моря.

Накануне официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подверг критике эти пуски. "Мы осведомлены о недавних (ракетных - ИФ) пусках. Такая деятельность служит только увеличению напряженности в регионе", - сказал С.Дюжаррик.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает все стороны "продолжить диалог, чтобы достичь прочного мира и полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Министерство обороны Республики Корея во вторник выразило обеспокоенность ракетными пусками и призвало Пхеньян прекратить нагнетать военную напряженность на Корейском полуострове.

"Мы глубоко озабочены произведенными Северной Кореей многочисленными пусками, которые нарушают дух межкорейского военного соглашения", - приводит "Ренхап" слова представителя южнокорейского военного ведомства.

"Мы призываем Северную Корею прекратить действия, которые нагнетают военную напряженность на Корейском полуострове", - указал представитель министерства.

Накануне МИД Южной Кореи сообщил, что тема ракетных пусков может быть затронута в ходе российско-южнокорейских консультаций по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, которые пройдут во вторник в Москве.

Консультации проведут генеральный директор бюро по северокорейской ядерной проблеме внешнеполитического ведомства Республики Корея Чон Ён Ду и посол по особым поручениям МИД РФ Олег Бурмистров.

А в предстоящие четверг и пятницу Сеул посетит спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган.