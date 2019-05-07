ГНФАР в январе-апреле сократил продажу инвалюты на аукционах на 6,5%

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) в апреле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $423,7 млн, отмечается в сообщении фонда.

Как сообщалось ранее, ГНФАР в марте 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $600,5 млн. Таким образом, в апреле 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с мартом сократился на 29,4%.

В целом, в январе-апреле 2019 года ГНФАР на валютных аукционах продал $1 млрд 975,3 млн (спад на 6,5% по сравнению с январем-апрелем прошлого года – ИФ).

ГНФАР в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году ГНФАР продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом - ИФ).

А.Азизов