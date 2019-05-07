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Бизнес и законодательство 07.05.2019 15:07

Азербайджан в сентябре откроет Торговый дом в Казахстане

Торговый дом Азербайджана в сентябре 2019 года будет открыт в столице Казахстана – городе Нур-Султан, сообщил министр экономики Шахин Мустафаев.

«В сентябре текущего года мы планирует открыть Торговый дом Азербайджана в городе Нур-Султан. Мы уже открыли несколько Торговых домов за рубежом, и они успешно осуществляют свою деятельность», - сказал Ш.Мустафаев на встрече в Баку с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдадом Амреевым.

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве.

В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в Казахстане, Китае, России. В целом, в этом году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КАЗАХСТАН, ТД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]