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Внешняя политика 07.05.2019 15:14

Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане

VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в октябре 2019 года в Азербайджане.

По сообщению пресс-службы Министерства экономики Азербайджана, об этом было заявлено в ходе встречи главы Минэкономики Шахина Мустафаева и генсека ССТГ Багдада Амреева в Баку.

«В ходе встречи Ш.Мустафаев и Б.Амреев обсудили вопросы организации бизнес-форума в рамках VII саммита ССТГ в октябре 2019 года в Азербайджане»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ССТГ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]