Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане

VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в октябре 2019 года в Азербайджане.
По сообщению пресс-службы Министерства экономики Азербайджана, об этом было заявлено в ходе встречи главы Минэкономики Шахина Мустафаева и генсека ССТГ Багдада Амреева в Баку.
«В ходе встречи Ш.Мустафаев и Б.Амреев обсудили вопросы организации бизнес-форума в рамках VII саммита ССТГ в октябре 2019 года в Азербайджане»,- отмечается в сообщении.
Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.
Ф.Исазаде
AzerGold отбирает лабораторию для геохимического анализа пород
TuranBank увеличивает уставный капитал на 27%
Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P
Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана
Генплан Баку в новой редакции будет готов к 2021 году – глава САА
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
В Тегеране назвали заявления об отправке авианосца США в Персидский залив психологической войной
В Сеуле подозревают Пхеньян в запуске баллистических ракет
Еврокомиссар Хан обещал Зеленскому поддержку ЕС для продолжения реформ на Украине
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
В Баку прошел III Международный творческий фестиваль-конкурс «Каспийский бриз»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР