Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане

VII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) состоится в октябре 2019 года в Азербайджане.

По сообщению пресс-службы Министерства экономики Азербайджана, об этом было заявлено в ходе встречи главы Минэкономики Шахина Мустафаева и генсека ССТГ Багдада Амреева в Баку.

«В ходе встречи Ш.Мустафаев и Б.Амреев обсудили вопросы организации бизнес-форума в рамках VII саммита ССТГ в октябре 2019 года в Азербайджане»,- отмечается в сообщении.

Кроме того, на саммите планируются обсудить вопросы создания Торгово-промышленной палаты и Совместного инвестиционного фонда тюркоязычных стран.

Ф.Исазаде