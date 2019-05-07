Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P

Исполнительный директор немецкой компании «AS+P» Йоахим Шарес, занимающейся II этапом разработки нового Генплана Баку, отмечает важность переноса ряда госструктур из центра города.
«Работа над обновлением генплана Баку включает в себя, в том числе, идеи переноса различных государственных структур из центра города в другие районы, на периферию», - сказал Й.Шарес на пленуме Союза архитекторов Азербайджана во вторник.
По его словам, при подготовке генплана необходимо будет определить основные направления деятельности. «Первое, это вопросы регионального уровня. Умный, сбалансированный подход способен уменьшить давление, оказываемое на центральную часть города, и положительно влиять на развитие районных субцентров», - отметил Й.Шарес.
По его словам, при решении этих вопросов «AS+P» планирует сотрудничать с Бакинским государственным проектным институтом и с различными международными компаниями.
«Второй важный вопрос – это правильное планирование города, способствующее его общему развитию. Проведение массовых культурных и спортивных мероприятий делают город более привлекательным», - подчеркнул гендиректор компании.
Третьим направлением Й.Шарес назвал привлечение всех заинтересованных сторон к обсуждению стоящих перед столицей проблем.
В числе концептуальных задач, стоящих перед разработчиками генплана, он отметил также правильное использование территории города, охрану исторического и архитектурного наследия, обеспечение нового экономического развития с учетом новых промышленных объектов и наблюдающейся в последние годы в Баку диверсификации городской экономики. «Столица Азербайджана сталкивается с различными проблемами. За последние 20 лет население Баку увеличилось на 26%, что вызвало новые трудности. Произошедшее за этот период развитие Баку и пригородных поселков требует совершенствования коммунальных и транспортных инфраструктур», - сказал исполнительный директор «AS+P».
По его словам, чрезмерная перегруженность центральной части города в результате строительства высотных зданий и нерационального использования территорий, требует качественно нового подхода к этим вопросам. «Эти процессы отрицательно повлияли на социальную и историческую архитектуру. Одновременно Баку десятки лет является промышленным городом, что негативно отражалось на атмосфере. Поэтому мы должны думать и над улучшением окружающей среды», - отметил Й.Шарес.
Р.Бабаев
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