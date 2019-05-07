Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9063 RUR   0.0261 GBR   2.2309 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.25 0.31 Brent 71.24 0.39

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 07.05.2019 17:03

НАТО у берегов Шотландии начинает военно-морские учения по ПРО

Боевые корабли девяти стран НАТО примут участие в учениях по противоракетной обороне Formidable Shield 2019 ("Грозный щит"), которые начинаются во вторник на полигоне в районе Гебридских островов у берегов Шотландии, сообщил 6-й оперативный флот ВМС США.

"Цель учений состоит в укреплении взаимодействия союзников в условиях реального применения интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны с использование структур командования и управления НАТО", - говорится в сообщении.

В учениях, которые продлятся до 19 мая, участвуют корабли ВМС Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, США и Франции. Бельгия и Германия направили на маневры своих представителей.

Всего в учениях задействовано 12 кораблей, в том числе эсминцы ВМС США "Карни" и "Рузвельт", оснащенные системой ПРО "Иджис".

В ходе аналогичных учений в 2017 году американский эсминец "Дональд Кук" успешно перехватил противоракетой баллистическую ракету средней дальности, испанские и голландские корабли поразили три противокорабельные ракеты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НАТО, ВМС, УЧЕНИЯ


Похожие новости


НАТО позитивно отнеслась к предложению Турции о рабочей группе по С-400, от США реакции пока нет - Чавушоглу Новые вызовы должны разрешаться путем стратегического обновления НАТО - Помпео Призыв Трампа о справедливом распределении бремени среди членов НАТО имеет реальное воздействие - Столтенберг Трамп обсудил с генсеком НАТО увеличение взносов для стран-членов альянса Торжества по случаю 70-летия НАТО пройдут в Вашингтоне Столтенберг направляется с визитом в США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]