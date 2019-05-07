Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-коммунальных условий жителей Гобустана.

Текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения жилищно-коммунальных условий жителей Гобустана из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, на строительство нового жилого здания, выделить исполнительной власти города Гобустан 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить необходимое финансирование.

А. Мамедов