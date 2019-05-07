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07.05.2019 15:38

Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению жилищно-коммунальных условий жителей Гобустана.

Текст документа опубликован во вторник на сайте главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью улучшения жилищно-коммунальных условий жителей Гобустана из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, на строительство нового жилого здания, выделить исполнительной власти города Гобустан 3 млн. манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить необходимое финансирование.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЖИЛЬЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]