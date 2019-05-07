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07.05.2019 15:48

ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе.

Средства на строительство автодороги Баку-Шемаха-Евлах (88 км)-Арабгядим-Гейдере будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Кроме того, согласно распоряжению министерству экономики поручено для завершения строительства автодороги, предусмотреть финансовые средства в рамках государственных капвложений в проекте госбюджета на 2020 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РЕГИОН, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]