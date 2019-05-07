ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Госагентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе.

Средства на строительство автодороги Баку-Шемаха-Евлах (88 км)-Арабгядим-Гейдере будут выделены из резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Кроме того, согласно распоряжению министерству экономики поручено для завершения строительства автодороги, предусмотреть финансовые средства в рамках государственных капвложений в проекте госбюджета на 2020 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков