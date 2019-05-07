Норвегия закрывает посольство в Азербайджане 16 мая

Посольство Норвегии в Азербайджане прекращает деятельность с 16 мая 2019 года.

«16 мая последний день деятельности посольства в Азербайджане. С 20 мая вопросами, связанными с Азербайджаном, будет заниматься посольство Норвегии в Турции с резиденцией в Анкаре»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве.

Как сообщалось ранее, о решении по закрытию посольства Норвегии в Азербайджане было объявлено в ноябре 2018 года. «Решение о закрытии посольства Норвегии в Баку вызывает у нас чувство сожаления, однако это решение норвежского правительства», - сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на решение правительства Норвегии.

Ф.Исазаде