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Внешняя политика 07.05.2019 15:53

Норвегия закрывает посольство в Азербайджане 16 мая

Посольство Норвегии в Азербайджане прекращает деятельность с 16 мая 2019 года.

«16 мая последний день деятельности посольства в Азербайджане. С 20 мая вопросами, связанными с Азербайджаном, будет заниматься посольство Норвегии в Турции с резиденцией в Анкаре»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве.

Как сообщалось ранее, о решении по закрытию посольства Норвегии в Азербайджане было объявлено в ноябре 2018 года. «Решение о закрытии посольства Норвегии в Баку вызывает у нас чувство сожаления, однако это решение норвежского правительства», - сказала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на решение правительства Норвегии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НОРВЕГИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]