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07.05.2019 15:56

Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить министерству образования 2 млн манатов из госбюджета на строительство нового здания общеобразовательной школы на 360 учащихся в селе Сюндю в Гобустанском районе.

Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Согласно распоряжению, министерству экономики поручено предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год выделение необходимых средств в рамках государственных капвложений на завершение строительства нового здания школы.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШКОЛА, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]