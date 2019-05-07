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07.05.2019 16:02

В Баку прошел «Диктант Победы»

7 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) была впервые проведена образовательная акция «Диктант Победы». Перед началом диктанта его участники и слушатели курсов РИКЦ ознакомились с фотовыставкой, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ее экспозицию вошли рисунки и фотографии фронтовых художников и фотографов. Они были предоставлены Государственным историческим музеем (Москва).

Гостей РИКЦ приветствовал и поздравил с наступающим Днем Победы руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Затем участники диктанта приступили к выполнению предложенных заданий. Среди них – школьники, студенты, преподаватели, соотечественники, дипломаты.

«Диктант Победы» проходит в России и в более чем 20 странах мира, при поддержке Россотрудничества.

С результатами диктанта его участники смогут ознакомиться с 12 июня 2019 года на интернет-сайте диктантпобеды.рф.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]