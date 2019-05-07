В Баку прошел «Диктант Победы»

7 мая 2019 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) была впервые проведена образовательная акция «Диктант Победы». Перед началом диктанта его участники и слушатели курсов РИКЦ ознакомились с фотовыставкой, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В ее экспозицию вошли рисунки и фотографии фронтовых художников и фотографов. Они были предоставлены Государственным историческим музеем (Москва).
Гостей РИКЦ приветствовал и поздравил с наступающим Днем Победы руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.
Затем участники диктанта приступили к выполнению предложенных заданий. Среди них – школьники, студенты, преподаватели, соотечественники, дипломаты.
«Диктант Победы» проходит в России и в более чем 20 странах мира, при поддержке Россотрудничества.
С результатами диктанта его участники смогут ознакомиться с 12 июня 2019 года на интернет-сайте диктантпобеды.рф.
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