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Бизнес и законодательство 07.05.2019 16:07

В Азербайджане откроют еще 11 ткацких фабрик

В Азербайджане в предстоящие два года будет построено более 10 ковроткацких фабрик, заявил президент Ильхам Алиев.

«Перед нами стоит задача по созданию современных ковроткацких фабрик во всех регионах страны. Уже готовы 20 фабрик. В целом же, предусмотрено создание 31 ковроткацкой фабрики», - сказал И.Алиев во вторник на открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча».

По его словам, в ближайшие два года в эксплуатацию будут сданы оставшиеся 11 ковроткацких фабрик.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, КОВРОТКАЧЕСТВО, ФАБРИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]