В Азербайджане откроют еще 11 ткацких фабрик

В Азербайджане в предстоящие два года будет построено более 10 ковроткацких фабрик, заявил президент Ильхам Алиев.

«Перед нами стоит задача по созданию современных ковроткацких фабрик во всех регионах страны. Уже готовы 20 фабрик. В целом же, предусмотрено создание 31 ковроткацкой фабрики», - сказал И.Алиев во вторник на открытии Гобустанского филиала ОАО «Азерхалча».

По его словам, в ближайшие два года в эксплуатацию будут сданы оставшиеся 11 ковроткацких фабрик.

Р.Бабаев