TuranBank увеличивает уставный капитал на 27%

Азербайджанский TuranBank увеличит уставный капитал на 27,3% - до 70 млн 3,848 тыс. манатов за счет дополнительной эмиссии на 15 млн 848 манатов, отмечается в сообщении банка.
"Акционеры банка 14 января 2019 гоад приняли решение об увеличении уставного капитала на 15 млн 848 манатов. Увеличение капитала будет осуществлено за счет дополнительной эмиссии 13,864 тыс. акций номиналом 1,082 тыс. манат за ценную бумагу", - отмечается в сообщении.
Первая часть акций из допэмиссии (9,244 тыс. ценных бумаг) уже прошла государственную регистрацию в Палате по надзору за финансовыми рынками.
В настоящее время уставный капитал банка составляет 55 млн 3 тыс. манатов
TuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 26 юридических и физических лиц.
А. Мамедов
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