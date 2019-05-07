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Финансы 07.05.2019 16:25

TuranBank увеличивает уставный капитал на 27%

Азербайджанский TuranBank увеличит уставный капитал на 27,3% - до 70 млн 3,848 тыс. манатов за счет дополнительной эмиссии на 15 млн 848 манатов, отмечается в сообщении банка.

"Акционеры банка 14 января 2019 гоад приняли решение об увеличении уставного капитала на 15 млн 848 манатов. Увеличение капитала будет осуществлено за счет дополнительной эмиссии 13,864 тыс. акций номиналом 1,082 тыс. манат за ценную бумагу", - отмечается в сообщении.

Первая часть акций из допэмиссии (9,244 тыс. ценных бумаг) уже прошла государственную регистрацию в Палате по надзору за финансовыми рынками.

В настоящее время уставный капитал банка составляет 55 млн 3 тыс. манатов

TuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года. Его акционерами являются 26 юридических и физических лиц.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]