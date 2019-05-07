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Дальнее зарубежье 07.05.2019 17:33

Глава МИД Британии подчеркнул важность политического процесса в Ливии

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поддержал установление в Ливии режима прекращения огня и проведение политического процесса, сообщает во вторник британская газета The Guardian.

"Мы не согласны с тем, что делает (командующий Ливийской национальной армией, маршал - ИФ) Халифа Хафтар. Мы не думаем, что Х.Хафтар сможет достичь победы военным путем, а целый ряд стран не будут считать его легитимным в рамках правительства. Мы хотим проведения политического процесса", - сказал Дж.Хант в интервью The Guardian.

"Главный путь вперед - это прекращение огня, политические переговоры и политическое урегулирование (ситуации в Ливии - ИФ)", - подчеркнул британский министр.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией маршал Х.Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. За это время в столкновениях погибли 270 человек, пострадали 1,3 тыс. человек.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ЛИВИЯ, МИД, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]