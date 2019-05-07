В Тегеране назвали заявления об отправке авианосца США в Персидский залив психологической войной

Представитель Верховного совета Ирана по национальной безопасности Кейван Хосрави назвал заявления Вашингтона о намерении направить ударную группу во главе с авианосцем ВМС США "Авраам Линкольн" в Персидский залив психологической войной, сообщает иранское агентство "Тасним".
"Заявление Джона Болтона (советника президента США по нацбезопасности - ИФ) - это неуклюжее применение приемов психологической войны", - сказал он, отметив, что авианосец уже несколько недель находится в Средиземном море.
В минувшее воскресенье советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Вашингтон для противодействия политике Ирана разместит на Ближнем Востоке бомбардировщики и направит в регион ударную авианосную группировку.
Он отметил, что этот шаг преследует цель "подать ясный и безошибочный сигнал иранскому режиму, что любое нападение на интересы Соединенных Штатов или их союзников столкнется с беспощадной силой".
Накануне и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что решение об отправке на Ближний Восток авианосца "Авраам Линкольн" принято с учетом поступивших данных об угрозах со стороны Ирана.
"Это - предусмотрительная передислокация. Речь идет о реакции на информацию о реальной угрозе, исходящей от иранского режима", - написал он в своем Twitter.
П.Шанахан добавил, что США "призывают иранский режим прекратить все провокации. Мы призовем Иран к ответу за любые нападения на силы США или против американских интересов".
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