Президент Польши заявил о поддержке грузинской интеграции в ЕС и НАТО

Польша поддерживает Грузию на ее пути интеграции в Евросоюз и в НАТО, заявил во вторник польский президент Анджей Дуда в Варшаве на брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы обсудили не только углубление отношений между Польшей и Грузией, но и перспективы вступления Грузии в ЕС и НАТО. (...) Мы всегда поддерживали, поддерживаем, и будем поддерживать устремления Грузии в сторону Евросоюза и НАТО. Грузия является частью Европы", - сказал А.Дуда на пресс-конференции с грузинской коллегой.

С.Зурабишвили поблагодарила А.Дуду за поддержку Польши "во всех форматах и на всех форумах" территориальной целостности и суверенитета Грузии. Заявления президентов прозвучали в эфире грузинских телеканалов.

Вместе с тем лидеры Польши и Грузии на переговорах в Варшаве обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба администрации С.Зурабишвили.

"Был затронут вопрос международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и С.Зурабишвили еще раз заявила о необходимости усиления этого формата", - говорится в сообщении

Президент Грузии отметила, что указанный формат должен быть поднят на более высокий политический уровень.

В ходе обсуждения темы европейской интеграции Грузии С.Зурабишвили выразила надежду, что со стороны стран ЕС и партнеров достижения Грузии будут оценены соответствующим образом, отмечается в сообщении ведомства.