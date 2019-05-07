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Дальнее зарубежье 07.05.2019 17:45

Президент Польши заявил о поддержке грузинской интеграции в ЕС и НАТО

Польша поддерживает Грузию на ее пути интеграции в Евросоюз и в НАТО, заявил во вторник польский президент Анджей Дуда в Варшаве на брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

"Мы обсудили не только углубление отношений между Польшей и Грузией, но и перспективы вступления Грузии в ЕС и НАТО. (...) Мы всегда поддерживали, поддерживаем, и будем поддерживать устремления Грузии в сторону Евросоюза и НАТО. Грузия является частью Европы", - сказал А.Дуда на пресс-конференции с грузинской коллегой.

С.Зурабишвили поблагодарила А.Дуду за поддержку Польши "во всех форматах и на всех форумах" территориальной целостности и суверенитета Грузии. Заявления президентов прозвучали в эфире грузинских телеканалов.

Вместе с тем лидеры Польши и Грузии на переговорах в Варшаве обсудили ситуацию в Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба администрации С.Зурабишвили.

"Был затронут вопрос международных женевских дискуссий по безопасности в Закавказье и С.Зурабишвили еще раз заявила о необходимости усиления этого формата", - говорится в сообщении

Президент Грузии отметила, что указанный формат должен быть поднят на более высокий политический уровень.

В ходе обсуждения темы европейской интеграции Грузии С.Зурабишвили выразила надежду, что со стороны стран ЕС и партнеров достижения Грузии будут оценены соответствующим образом, отмечается в сообщении ведомства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПОЛЬША, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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