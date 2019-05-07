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Дальнее зарубежье 07.05.2019 18:05

В ЕС призвали РФ и США продолжить сокращение ядерных арсеналов

На России и США лежит особая ответственность в деле контроля над вооружениями, заявил один из официальных представителей ЕС, комментируя телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, в котором была затронута тема ядерного оружия.

"Мы напоминаем, что два обладающих ядерным оружием государства, которые имеют крупнейшие арсеналы, несут особую ответственность в области контроля над вооружениями и ядерного разоружения", - сказал он "Интерфаксу" во вторник в Брюсселе.

По его словам, "Соединенные Штаты и Российская Федерация должны стремиться к дальнейшему сокращению своих арсеналов, включая стратегические и нестратегические, развернутые и неразвернутые ядерные вооружения".

"Как уже было сказано в прошлом, ЕС является убежденным сторонником контроля над вооружениями на основе договоров, - продолжил источник. - В этом отношении Новый договор СНВ (СНВ-III - ИФ) является решающим вкладом в международную и европейскую безопасность".

В ЕС убеждены, что этот договор "ограничивает стратегическую конкуренцию и повышает стратегическую стабильность за счет повышения предсказуемости и взаимного доверия между двумя крупнейшими государствами, обладающими ядерным оружием".

Договор, отмечают в ЕС, также представляет собой "значительный вклад в имплементацию статьи VI Договора о нераспространении ядерного оружия".

"Сторонам следует начать скорейший и активный диалог о будущем договора и возможных новых договоренностях о контроле над вооружениями между США и Россией в целях сохранения стратегической стабильности и закрепления достижений, достигнутых в области ядерного разоружения, помимо существующего договора", - подчеркнул представитель ЕС.

Президенты США и РФ Д.Трамп и В.Путин в ходе телефонного разговора 3 мая обсудили ряд актуальных международных проблем, а также возможность продления действующих соглашений и заключения новых при участии Китая, сообщила журналистам представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Лидеры обсудили соглашения по ядерным вооружениям, новые и продленные, а также возможность провести переговоры с Китаем по этому вопросу", - заявила С.Сандерс.

В пресс-службе Кремля по итогам разговора В.Путина и Д.Трампа сообщили, что "главы государств выразили удовлетворение состоявшимся разговором, который носил деловой и конструктивный характер", и условились "о продолжении контактов на различных уровнях".

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, РОССИЯ, США, АТОМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]