Армия САР нанесла удар по террористам в провинции Хама

Сирийская армия во вторник провела широкомасштабные операции против террористов и путей их снабжения в северо-западной части провинции Хама в ответ на нарушение соглашения о зоне деэскалации, сообщает агентство САНА.
По его данным, боевые подразделения нанесли удары по укрытиям террористов группировки "Джабхат ан-Нусра" близ городов Кафр-Зайта и Аль-Арбарайн в северной части провинции Хама.
Агентство отмечет, что в результате ударов правительственных сил САР боевики понесли серьезные потери, были уничтожены несколько укрытий, складов боеприпасов и амуниции.
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