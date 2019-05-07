Армия САР нанесла удар по террористам в провинции Хама

Сирийская армия во вторник провела широкомасштабные операции против террористов и путей их снабжения в северо-западной части провинции Хама в ответ на нарушение соглашения о зоне деэскалации, сообщает агентство САНА.

По его данным, боевые подразделения нанесли удары по укрытиям террористов группировки "Джабхат ан-Нусра" близ городов Кафр-Зайта и Аль-Арбарайн в северной части провинции Хама.

Агентство отмечет, что в результате ударов правительственных сил САР боевики понесли серьезные потери, были уничтожены несколько укрытий, складов боеприпасов и амуниции.