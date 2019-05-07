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Дальнее зарубежье 07.05.2019 16:51

Армия САР нанесла удар по террористам в провинции Хама

Сирийская армия во вторник провела широкомасштабные операции против террористов и путей их снабжения в северо-западной части провинции Хама в ответ на нарушение соглашения о зоне деэскалации, сообщает агентство САНА.

По его данным, боевые подразделения нанесли удары по укрытиям террористов группировки "Джабхат ан-Нусра" близ городов Кафр-Зайта и Аль-Арбарайн в северной части провинции Хама.

Агентство отмечет, что в результате ударов правительственных сил САР боевики понесли серьезные потери, были уничтожены несколько укрытий, складов боеприпасов и амуниции.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, БОЕВИКИ, УДАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]