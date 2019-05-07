Porsche оштрафована на 535 млн евро по делу о нарушении контроля уровня выбросов

Германский производитель автомобилей премиум-класса Porsche AG, входящий в автоконцерн Volkswagen, оштрафован на 535 млн евро прокуратурой Штутгарта в рамках дела о нарушении регулятивных требований в сфере вредных выбросов.
Нарушения касаются дизельных двигателей, использовавшихся Porsche в ее автомобилях с 2009 года.
Сама Porsche никогда не разрабатывала и не производила дизельные двигатели, однако использовала двигатели Audi, и ее менеджеры не сумели обеспечить достаточный контроль уровня выбросов.
Результаты расследования, проведенного прокуратурой, показали, что некоторые сотрудники Porsche не выполняли ряд необходимых процедур в рамках тестирования уровней выбросов в автомобилях, в связи с чем, в определенных машинах компании показатели выбросов отклонялись от регулятивных требований, говорится в пресс-релизе Porsche.
В Porsche отмечают, что компания не будет оспаривать решение прокуратуры, и производство по этому делу прекращено.
Завершение производства по этому делу является еще одним важным шагом на пути к закрытию темпы "дизельного" скандала", отмечают в Porsche.
Акции Porsche теряют в цене 1,7% на торгах во Франкфурте во вторник.
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