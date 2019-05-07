Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9063 RUR   0.0261 GBR   2.2309 TRY   0.2792

Цена на нефть

    $/bbl WTI 62.25 0.31 Brent 71.24 0.39

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 07.05.2019 19:18

Бердымухамедов принял в Ашхабаде вице-премьера РФ Чуйченко и замглавы МИД РФ Карасина

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко и замглавы МИД России Григорий Карасин на встрече с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым заявили о приверженности российской стороны дружественным отношениям с Туркменистаном, сообщили во вторник официальные туркменские СМИ.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, представители российского руководства прибыли в Ашхабад для участия в очередном заседании Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Гости передали туркменскому лидеру тёплые приветствия, а также поздравления с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, адресовавших наилучшие пожелания туркменскому народу", - говорится в сообщении.

"При этом была подтверждена приверженность российской стороны традиционно дружественным отношениям с Туркменистаном, в основе которых - солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В адрес главы государства также были высказаны слова признательности за соболезнования в связи с трагическим происшествием в аэропорту Шереметьево", - сообщает агентство.

Со своей стороны Г.Бердымухамедов подчеркнул стратегический характер межгосударственного партнёрства, отвечающий интересам Туркменистана и РФ.

"Передав ответные приветствия и поздравления с приближающимся праздником высшему руководству России, глава Туркменистана отметил, что наши страны связывает многолетнее плодотворное взаимодействие, выстраиваемое на принципах конструктивности и долгосрочности. Глава государства также пожелал успешной работы ашхабадскому заседанию Межправкомиссии, нацеленному на достижение конкретных результатов", - говорится в сообщении.

Участники встречи обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и повестку очередной встречи российско-туркменской межправкомиссии, отметив, что ее работа должна способствовать развитию партнерства, диверсификации деловых контактов, увеличению товарооборота, стимулированию инвестиционной активности.

Стороны отметили, что важными направлениями работы межправкомиссии являются топливно-энергетический сектор, промышленность, в том числе химическая индустрия, агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, приоритетным вектором сотрудничества был также обозначен транспорт. В данном аспекте также была отмечена актуальность предстоящего в августе в Туркменистане Первого Каспийского экономического форума.

Кроме того, участники встречи заявили о развитии регионального сотрудничества, было отмечено, что "межгосударственный диалог успешно развивается также в рамках СНГ, где Туркменистан председательствует в 2019 году".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


В Ашхабаде подтвердили возобновление поставок Туркменистаном газа в Россию МТС подала развернутый иск против Туркменистана, увеличила сумму убытка до $1,5 млрд Бердымухамедов на встрече с Лавровым подтвердил стратегический характер отношений между двумя странами - глава МИД республики Руководство Туркменистана настроено на поиск масштабных договоренностей с Россией по газу - Лавров Бердымухамедов подчеркнул стратегическое партнерство Туркменистана и РФ, назвал нейтралитет базой внешней политики страны Путин поздравил президента Туркменистана с днем рождения, лидеры подтвердили стремление расширять сотрудничество

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]