Бердымухамедов принял в Ашхабаде вице-премьера РФ Чуйченко и замглавы МИД РФ Карасина

Вице-премьер РФ Константин Чуйченко и замглавы МИД России Григорий Карасин на встрече с туркменским лидером Гурбангулы Бердымухамедовым заявили о приверженности российской стороны дружественным отношениям с Туркменистаном, сообщили во вторник официальные туркменские СМИ.
Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, представители российского руководства прибыли в Ашхабад для участия в очередном заседании Межправительственной туркменско-российской комиссии по экономическому сотрудничеству.
"Гости передали туркменскому лидеру тёплые приветствия, а также поздравления с наступающим Днём Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, адресовавших наилучшие пожелания туркменскому народу", - говорится в сообщении.
"При этом была подтверждена приверженность российской стороны традиционно дружественным отношениям с Туркменистаном, в основе которых - солидный опыт взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах. В адрес главы государства также были высказаны слова признательности за соболезнования в связи с трагическим происшествием в аэропорту Шереметьево", - сообщает агентство.
Со своей стороны Г.Бердымухамедов подчеркнул стратегический характер межгосударственного партнёрства, отвечающий интересам Туркменистана и РФ.
"Передав ответные приветствия и поздравления с приближающимся праздником высшему руководству России, глава Туркменистана отметил, что наши страны связывает многолетнее плодотворное взаимодействие, выстраиваемое на принципах конструктивности и долгосрочности. Глава государства также пожелал успешной работы ашхабадскому заседанию Межправкомиссии, нацеленному на достижение конкретных результатов", - говорится в сообщении.
Участники встречи обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества и повестку очередной встречи российско-туркменской межправкомиссии, отметив, что ее работа должна способствовать развитию партнерства, диверсификации деловых контактов, увеличению товарооборота, стимулированию инвестиционной активности.
Стороны отметили, что важными направлениями работы межправкомиссии являются топливно-энергетический сектор, промышленность, в том числе химическая индустрия, агропромышленный комплекс и поставки сельхозтехники, приоритетным вектором сотрудничества был также обозначен транспорт. В данном аспекте также была отмечена актуальность предстоящего в августе в Туркменистане Первого Каспийского экономического форума.
Кроме того, участники встречи заявили о развитии регионального сотрудничества, было отмечено, что "межгосударственный диалог успешно развивается также в рамках СНГ, где Туркменистан председательствует в 2019 году".
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