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ТЭК 07.05.2019 17:28

Цены на нефть падают, Brent подешевела до $70,4 за баррель

Нефть эталонных марок падает во вторник на слухах, что Саудовская Аравия готова увеличить поставки топлива азиатским клиентам.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:13 подешевели на $0,82 (на 1,15%) - до $70,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,66 (на 1,06%) - до $61,59 за баррель.

Госкорпорация Saudi Aramco намерена продать дополнительные объемы нефти в Азию в июне, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По словам источников, индийские НПЗ получат от страны дополнительно 200 тыс. баррелей нефти в сутки в следующем месяце.

Между тем ранее сообщалось, что Saudi Aramco повысила цены на свою нефть для азиатских клиентов.

"Падение цен главным образом связано с Саудовской Аравией, - говорит аналитик ING Bank Уоррен Питерсон. - Это может быть сигналом об увеличении добычи в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы и о том, что страна готова компенсировать падение поставок из Ирана".

Также рынок следит за ситуацией вокруг торговых переговоров США с Китаем. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил о намерении повысить пошлины на китайские товары общей стоимостью $200 млрд. После этого торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что пошлины будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (08:01 ).

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]