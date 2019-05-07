Тегеран должен пересмотреть свое участие в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы и в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), считает глава комитета парламента Ирана по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур.

"Европейцы не выполнили ни одного их своих обязательств, поэтому Иран должен пересмотреть свое участие в СПВД, исходя из национальных интересов", - заявил депутат во вторник в интервью иранскому агентству Мехр.

Комментируя сообщения о планах Тегерана в среду объявить о частичном прекращении выполнения своих обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, парламентарий отметил, что "нет никакого действующего СВПД, который бы помешал нам сократить объем обязательств".

"СВПД - это как заброшенный, покрытый паутиной дом, в котором г-н Рухани (президент Ирана Хасан Рухани - ИФ) остается как мисс Хэвишем (героиня романа Чарльза Диккенса - ИФ), - подчеркнул М.Зоннур.

"Если же после выхода Ирана из СВПД США будут продолжать создавать проблемы нашей стране, Высший совет национальной безопасности должен обсудить вопрос о выходе из ДНЯО", - подчеркнул депутат.

"Иран дорого платит за участие в СВПД и ДНЯО, но ничего не получает взамен, поэтому оставаться там не в интересах Исламской Республики", - полагает парламентарий.

М.Зоннур сделал это заявление накануне 8 мая, первой годовщины выхода США из СВПД, когда, по сообщениям иранских СМИ, президент Ирана Хасан Рухани, как ожидается, объявит в прямом эфире по телевидению и радио о контрмерах на этот шаг Вашингтона.

Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, пишет газета "Техран таймс" со ссылкой на источник в организации по наблюдению за выполнением СВПД.

Данный шаг Ирана будет основываться на положениях ядерной сделки, по которым администрация США взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой.

Как говорится в одном из параграфов СВПД, Иран будет рассматривать повторное введение санкций или введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, как основание для прекращения выполнения своих обязательств, полностью или частично.

Иранская сторона также отметила, что предстоящее объявление станет реакцией и на неспособность ЕС выполнить свои обещания.

С 4 мая США ужесточили антииранские санкции в отношении АЭС "Бушер", ряда других атомных объектов, а также вывоза из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.

"С 4 мая помощь в расширении иранской АЭС "Бушер" за пределы уже существующего реакторного блока может спровоцировать санкции. Кроме того, передача обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду тоже может привести к санкциям", - говорилось в заявлении госдепартамента США.

В заявлении пояснялось, что такие меры призваны усилить ограничения, касающиеся иранской ядерной программы.

США также призывают Тегеран "прекратить всю деятельность, угрожающую режиму нераспространения, в частности - обогащение урана".

"Мы не намерены терпеть действия, которые помогают продолжать проведение такого обогащения. Такие мы больше не будем допускать хранение в Иране тяжелой воды, произведенной сверх существующего лимита", - говорилось в заявлении.

СВПД был заключен после десятилетних переговоров в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Сменивший в 2017 году Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп раскритиковал иранскую сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее с последующим восстановлением антииранских односторонних санкций, которые затронули и нефтяной сектор.

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.

В свою очередь МИД РФ сообщил, что 8 мая в Москве пройдут переговоры министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Джавада Зарифа, которые в числе прочего обсудят и тематику СВПД.