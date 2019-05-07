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ТЭК 07.05.2019 17:28

Украина в январе-апреле импортировала из Азербайджана нефти почти на $100 млн

Украина в январе-апреле 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 31,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 204,622 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $101,429 млн, что на 35,1% меньше, чем в январе-апреле 2018 года.

В частности, из Азербайджана поступило сырье на $98,993 млн (доля - 97,6%), Латвии - на $2,321 млн (2,29%), Венгрии - на $0,082 млн (0,08%), других стран - $0,033 млн (0,03%).

Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-апреле 2019 года не осуществляла.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]