Украина в январе-апреле импортировала из Азербайджана нефти почти на $100 млн

Украина в январе-апреле 2019 года сократила импорт нефти и нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на 31,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года - до 204,622 тыс. тонн.
По данным Государственной фискальной службы, нефть импортирована на $101,429 млн, что на 35,1% меньше, чем в январе-апреле 2018 года.
В частности, из Азербайджана поступило сырье на $98,993 млн (доля - 97,6%), Латвии - на $2,321 млн (2,29%), Венгрии - на $0,082 млн (0,08%), других стран - $0,033 млн (0,03%).
Экспорт нефти и нефтяного сырья Украина в январе-апреле 2019 года не осуществляла.
Н.Аббасова
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