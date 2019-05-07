В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»

3 и 4 мая 2019 года в Доме-музее Самеда Вургуна (директор Нушаба Векилова) и Доме-музее Вагифа Мустафазаде (директор Афаг Алиева) состоялись очередные конкурсные мероприятия ежегодного проекта «Пушкиниана».
Организаторами проекта являются представительство Россотрудничества в Азербайджане и Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана. Его поддерживают Посольство Российской Федерации в Азербайджанской Республике и Русская община Азербайджана.
В этом году проект посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира».
Следующие конкурсные этапы проекта пройдут в мае 2019 года в Доме-музее Узеира Гаджибейли и Музейном центре Министерства культуры Азербайджанской Республики. Итоги «Пушкинианы» будут подведены в июне 2019 года и будут приурочены ко дню рождения Александра Пушкина.
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