Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО американский ракетный эсминец "Грейвли" во вторник, завершив трехдневный визит в Ригу, вышел на очередное патрулирование в Балтику, следует из данных международной системы мониторинга передвижения судов AIS.
В настоящее время американский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, идет по Рижскому заливу курсом на Центральную Балтику.
Накануне из Риги также вышли входящие в натовскую корабельную группировку ракетный фрегат британского Королевского ВМФ "Вестминстер", польский фрегат "К.Пуласки" и французский военный корабль.
Как сообщалось, боевые корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО вошли в акваторию Балтийского моря 18 апреля.
В конце апреля американский ракетный эсминец "Грейвли", находясь в Гданьском заливе вместе с британским фрегатом "Вестминстер", в течение около двух дней осуществлял патрулирование в непосредственной близости от морских границ России на Балтике.
24 апреля "Грейвли" курсировал приблизительно в 50-60 км от главной военно-морской базы российского Балтфлота в Балтийске и в 25-30 км от морской границы Калининградской области. В какой-то момент он приближался к российской морской границе в Гданьском заливе на расстояние около 14 км и 42 км к Балтийску.
В настоящее время к северу от морских границ Калининградской области проходят учения Open Sirit, в которой принимают корабли еще одной натовской группировки - Первой постоянной противоминной группы НАТО. В состав группы входят ее флагман датский многоцелевой фрегат с управляемым ракетным оружием "Тетис", минные тральщики Британии, Германии, Бельгии, Норвегии и еще два тральщика из Нидерландов.
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