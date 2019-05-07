Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил 300 тыс манатов на меры по повышению государственной заботы о ветеранах войны.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы и решение текущих вопросов организации.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Ф.Исазаде