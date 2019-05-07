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Социум 07.05.2019 18:08

Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении из госбюджета Организации ветеранов войны, труда и вооруженных сил 300 тыс манатов на меры по повышению государственной заботы о ветеранах войны.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал во вторник.

Средства будут направлены на укрепление материально-технической базы и решение текущих вопросов организации.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ВЕТЕРАНЫ, ЗАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]