Иран в среду объявит о своих шагах в ответ на выход США из СВПД по ядерной проблеме

Президент Ирана Хасан Рухани проинформирует в среду лидеров "пятерки" международных посредников (РФ, Германия, Великобритания, КНР и Франция - ИФ) о мерах, которые примет Тегеран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.

Соответствующие послания Х.Рухани будут переданы 8 мая через послов этих стран в Тегеране, сообщили во вторник иранские СМИ.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф в письме на имя Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини объявит технические подробности решения Тегерана.

Ранее сообщалось, что 8 мая, в первую годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана, как ожидается, объявит о контрмерах на этот шаг Вашингтона.

Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, пишет газета "Техран таймс" со ссылкой на источник в организации по наблюдению за выполнением СВПД.

Данный шаг Ирана будет основываться на положениях ядерной сделки, по которым администрация США взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой. Иран же будет рассматривать такое повторное введение санкций или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично, говорится в одном из параграфов СВПД.

СВПД был заключен после десятилетних переговоров в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Сменивший Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп раскритиковал иранскую сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее с последующим восстановлением антииранских односторонних санкций, которые затронули и нефтяной сектор.

Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.