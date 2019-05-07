Иран в среду объявит о своих шагах в ответ на выход США из СВПД по ядерной проблеме

Президент Ирана Хасан Рухани проинформирует в среду лидеров "пятерки" международных посредников (РФ, Германия, Великобритания, КНР и Франция - ИФ) о мерах, которые примет Тегеран в ответ на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.
Соответствующие послания Х.Рухани будут переданы 8 мая через послов этих стран в Тегеране, сообщили во вторник иранские СМИ.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф в письме на имя Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини объявит технические подробности решения Тегерана.
Ранее сообщалось, что 8 мая, в первую годовщину выхода США из СВПД, президент Ирана, как ожидается, объявит о контрмерах на этот шаг Вашингтона.
Эти меры будут предусматривать не полный выход Ирана из сделки, а частичное прекращение Тегераном выполнения обязательств в атомной сфере в рамках СВПД, пишет газета "Техран таймс" со ссылкой на источник в организации по наблюдению за выполнением СВПД.
Данный шаг Ирана будет основываться на положениях ядерной сделки, по которым администрация США взяла на себя обязательство воздерживаться от введения новых санкций, связанных с ядерной сферой. Иран же будет рассматривать такое повторное введение санкций или такое введение новых санкций, связанных с ядерной сферой, в качестве основания для прекращения выполнения своих обязательств полностью или частично, говорится в одном из параграфов СВПД.
СВПД был заключен после десятилетних переговоров в июле 2015 года в Вене "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. План предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.
Сменивший Барака Обаму на посту президента США Дональд Трамп раскритиковал иранскую сделку и 8 мая 2018 года объявил о выходе из нее с последующим восстановлением антииранских односторонних санкций, которые затронули и нефтяной сектор.
Евросоюз с тем, чтобы обойти американские санкции в торговле с Ираном, учредил специальный платежный механизм, который уже давно должен был заработать, но так по сей день и не запущен.
Норвегия закрывает посольство в Азербайджане 16 мая
Саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств пройдет в октябре в Азербайджане
Баку и Тбилиси обсудили совместные меры по борьбе с угрозой погранбезопасности
Цены на нефть падают, Brent подешевела до $70,4 за баррель
Украина в январе-апреле импортировала из Азербайджана нефти почти на $100 млн
Совет директоров ЛУКОЙЛа 16 мая рассмотрит вопрос о подготовке к ГОСА
Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы
Население Баку за 20 лет увеличилось на 26% - исполнительный директор AS+P
Президент Азербайджана принял участие в открытии Центральной больницы Гобустана
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР