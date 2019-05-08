Китай способен справиться с проблемами, которые могут возникнуть из-за повышения американских пошлин на китайские товары - СМИ

Китай уверен, что преодолеет трудности, которые могут быть вызваны новыми шагами американской администрации по повышению пошлин на товары китайского экспорта, пишет в среду орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао".

"Китай в полной мере готов к тому, чтобы столкнуться со всеми возможными трудностями и вызовами в процессе экономических и торговых консультаций между Китаем и США, поэтому Китай всегда был в состоянии сохранять самообладание", - говорится в комментарии издания.

Агентство Синьхуа в собственном комментарии назвало действия США "вызывающими сожаление", отметив, что Китай готов к продолжению торговой войны.

"Что касается китайско-американской торговой войны, то Китай всегда выступал против нее, но он не боится воевать и будет воевать, когда это необходимо", - подчеркнуло Синьхуа.

Тем не менее, агентство отметило, что переговоры являются наилучшим способом урегулирования противоречий.

Как сообщило во вторник министерство коммерции Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле.

Лю Хэ является главой китайской делегации на переговорах.

Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% в связи с тем, что Китай требует пересмотра ранее достигнутых в ходе консультаций договоренностей.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.

Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".

Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.

Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.

"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.