Китай способен справиться с проблемами, которые могут возникнуть из-за повышения американских пошлин на китайские товары - СМИ

Китай уверен, что преодолеет трудности, которые могут быть вызваны новыми шагами американской администрации по повышению пошлин на товары китайского экспорта, пишет в среду орган ЦК КПК газета "Жэньминь жибао".
"Китай в полной мере готов к тому, чтобы столкнуться со всеми возможными трудностями и вызовами в процессе экономических и торговых консультаций между Китаем и США, поэтому Китай всегда был в состоянии сохранять самообладание", - говорится в комментарии издания.
Агентство Синьхуа в собственном комментарии назвало действия США "вызывающими сожаление", отметив, что Китай готов к продолжению торговой войны.
"Что касается китайско-американской торговой войны, то Китай всегда выступал против нее, но он не боится воевать и будет воевать, когда это необходимо", - подчеркнуло Синьхуа.
Тем не менее, агентство отметило, что переговоры являются наилучшим способом урегулирования противоречий.
Как сообщило во вторник министерство коммерции Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ 9-10 мая нанесет визит в Вашингтон для проведения 11-го раунда двухсторонних переговоров по торговле.
Лю Хэ является главой китайской делегации на переговорах.
Визит состоится в условиях, когда США объявили о повышении с пятницы пошлин на китайские товары стоимостью $200 млрд с 10% до 25% в связи с тем, что Китай требует пересмотра ранее достигнутых в ходе консультаций договоренностей.
"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - пояснил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.
Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент Дональд Трамп.
Он, характеризуя причины своего решения, написал в воскресенье в микроблоге в Twitter: "Торговая сделка с Китаем продолжается, но слишком медленно, так как они пытаются передоговориться. Нет!".
Он также предупредил о возможном в ближайшем будущем введении 25-процентных тарифов на весь остальной китайский экспорт в США.
Теперь возможность заключения торгового соглашения между США и Китаем в мае вызывает сомнения, писала в понедельник The Washington Post.
"Поворот к жесткой линии противоречит недавнему оптимизму администрации, и это расстраивает планы на потенциально заключительный раунд переговоров на этой неделе", - говорится в публикации.
Азербайджан и Индия готовят соглашение о взаимной реадмиссии
Минтруда и IFC подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере охраны труда
СЕ и ЕС до 2022 года окажут содействие Баку в борьбе с отмыванием денег и возвращением активов в Азербайджан
Банки в Азербайджане в I квартале увеличили активы на 1,2%, капитализацию – на 5,9%
Минэнерго: Азербайджан с апреля начал выполнять обязательства по снижению добычи в рамках ОПЕК+
Санкции США в отношении Ирана не сильно повлияют на рынок нефти – глава Минэнерго Азербайджана
В Азербайджане в I квартале штрафы за нарушение правил дорожного движения превысили 23 млн манатов
"Ливерпуль" забил четыре мяча "Барселоне" и вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА
Организация ветеранов войны, труда и ВС получит 300 тыс. манатов на укрепление материально-технической базы
Минобразования получит 2 млн манатов на строительство сельской школы в Гобустанском районе
ГААД получит 2 млн манатов на строительство автодороги в Гобустанском районе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манатов на строительство жилого дома для жителей Гобустана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Азербайджана проходит проект «Пушкиниана – 2019» под девизом «Музеи А.С. Пушкина на карте мира»
В Баку прошел «Диктант Победы»
Молодой танцор Фарид Казаков представил в РИКЦ композицию «Создай себя сам»
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР