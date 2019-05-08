Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9049 RUR   0.026 GBR   2.2225 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI 61.40 -0.85 Brent 69.88 -1.36

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 08.05.2019 10:01

Помпео заявил, что глава МИД Германии отнесся с пониманием к отмене его визита в страну и поездке в Багдад

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия отнеслась с понимаем к отмене его визита и поездке в Багдад.

"Я только что говорил с министром иностранных дел (Германии Хайко - ИФ) Маасом и сообщил ему, что сожалею, что мы не смогли встретиться с ним и с канцлером (Ангелой - ИФ) Меркель. Он отнесся к этому с пониманием. Он также знает, что наши отношения с Ираком важны, и мы являемся партнерами в противостоянии вызовам, которые бросает Иран Германии и Европе", - приводит слова М.Помпео сайт госдепартамента.

М.Помпео пообещал Х.Маасу, что они проведут встречу, как только это будет возможно.

Ранее арабские и американские СМИ сообщили, что отменивший визит в Берлин М.Помпео проводит переговоры в Багдаде. Изначально планировалось, что М.Помпео во вторник посетит Берлин, однако в последний момент американская сторона сообщила, что эта поездка не состоится из-за возникших "неотложных дел".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, ГЕРМАНИЯ, МИД


Похожие новости


Установление демократии в Венесуэле требует ухода посторонних сил из региона - Помпео Госсекретарь США Помпео на следующей неделе посетит Берлин Россия еще на протяжении десятилетий будет пытаться вмешиваться в американские выборы, считает Помпео Пхеньян потребовал от Вашингтона заменить Помпео на ядерных переговорах - СМИ США не удалось отговорить Германию от участия в проекте "Северный поток-2", признал Помпео Помпео считает, что власти Кубы должны перестать поддерживать Мадуро, чьи дни у власти сочтены

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]