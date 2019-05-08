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Дальнее зарубежье 08.05.2019 10:15

Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением SSJ 100 в аэропорту Шереметьево

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с произошедшей в воскресенье авиакатастрофой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направил письмо президенту Российской Федерации Путину, в котором выразил свои глубочайшие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в московском аэропорту на выходных", - сказал он журналистам в ООН.

По его словам, в письме А.Гутерриш выразил "искренние соболезнования семьям погибших, а также российскому народу и правительству", пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.

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Тэги: ООН, РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]