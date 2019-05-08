Гутерриш выразил соболезнования в связи с крушением SSJ 100 в аэропорту Шереметьево

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с соболезнованиями в связи с произошедшей в воскресенье авиакатастрофой в московском аэропорту "Шереметьево", сообщил пресс-секретарь главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь направил письмо президенту Российской Федерации Путину, в котором выразил свои глубочайшие соболезнования и скорбь в связи с гибелью людей в результате авиакатастрофы в московском аэропорту на выходных", - сказал он журналистам в ООН.

По его словам, в письме А.Гутерриш выразил "искренние соболезнования семьям погибших, а также российскому народу и правительству", пожелал скорейшего и полного выздоровления пострадавшим.

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 (рейс SU1492) компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево", где совершил аварийную посадку и загорелся. Лишь часть пассажиров и экипажа из находившихся на борту 78 человек успели эвакуироваться по аварийному трапу. В итоге жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, еще 10 человек госпитализированы с травмами.